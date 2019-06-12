Коммунальщики охлаждают дух протеста в Москве. ОМОН схватился за дубинки, протестующие кричат «Вам квартиры не дадут!»

К сотрудникам полиции и Росгвардии, препятствующим маршу в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, присоединились коммунальные службы. Поливальные машины разбрызгивают воду на активистов, сообщают в социальных сетях 12 июня.

Колонну коммунальной техники заметили в районе «Центрального рынка» на улице Трубной. На Страстном бульваре полицейские применяют к участникам акции дубинки, пишет «Медиазона» с места событий.







На Страстном бульваре полицейские применяют дубинки. Толпа кричит «Позор» и «Вам квартиры не дадут»https://t.co/FYp8zzVKk4



Видео: Никита Сологуб / Медиазона pic.twitter.com/PBEdn8xH6M — Медиазона (@mediazzzona) 12 июня 2019 г.

Часть марширующих дошли до конечной точки маршрута на Петровке, 38.

С другой стороны к Петровке 38 тоже не подойти pic.twitter.com/YpAnoso5Aj — The Insider (@the_ins_ru) 12 июня 2019 г.

Из здания ГУ МВД выбежали несколько человек и начали лично руководить оцеплением. Сотрудников Росгвардии уже не хватает, пишет корреспондент «Ведомостей».

Ранее сообщалось о 94 задержанных. В автозаки отправились журналисты ведущих федеральных СМИ.