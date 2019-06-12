Коммунальщики охлаждают дух протеста в Москве. ОМОН схватился за дубинки, протестующие кричат «Вам квартиры не дадут!»
К сотрудникам полиции и Росгвардии, препятствующим маршу в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, присоединились коммунальные службы. Поливальные машины разбрызгивают воду на активистов, сообщают в социальных сетях 12 июня.
Стали поливать людей! pic.twitter.com/CtQZkJRrnI— Meduza (@meduzaproject) 12 июня 2019 г.
Колонну коммунальной техники заметили в районе «Центрального рынка» на улице Трубной. На Страстном бульваре полицейские применяют к участникам акции дубинки, пишет «Медиазона» с места событий.
На Страстном бульваре полицейские применяют дубинки. Толпа кричит «Позор» и «Вам квартиры не дадут»https://t.co/FYp8zzVKk4— Медиазона (@mediazzzona) 12 июня 2019 г.
Видео: Никита Сологуб / Медиазона pic.twitter.com/PBEdn8xH6M
Часть марширующих дошли до конечной точки маршрута на Петровке, 38.
С другой стороны к Петровке 38 тоже не подойти pic.twitter.com/YpAnoso5Aj— The Insider (@the_ins_ru) 12 июня 2019 г.
Из здания ГУ МВД выбежали несколько человек и начали лично руководить оцеплением. Сотрудников Росгвардии уже не хватает, пишет корреспондент «Ведомостей».
Бабушек задерживают pic.twitter.com/tzaNP0BbUk— Иван Краснов (@_krasnov__) 12 июня 2019 г.
Ранее сообщалось о 94 задержанных. В автозаки отправились журналисты ведущих федеральных СМИ.