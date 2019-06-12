В Петербурге завершилась акция в поддержку Ивана Голунова. В отличие от Москвы, было тихо

В Петербурге на площади Восстания 12 июня состоялась акция поддержки журналиста «Медузы» Ивана Голунова. В отличие от марша в Москве, мероприятие прошло без вмешательства полиции.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», журналисты сообщества «Медиафан» раздали у выхода из метро порядка 1000 газет с портретом Ивана Голунова. В газете напечатан текст журналиста о микрофинансовых организациях, которые отнимают у жителей Москвы квартиры. Кроме того, в ней опубликованы высказывания петербургских журналистов с требованием освободить коллегу из «Медузы».

В акции приняло участие более 100 человек. Всего журналисты раздали около 1000 экземпляров газеты.

Фото: Ксения Клочкова/"Фонтанка.ру"







Помимо сотрудников СМИ, к площади Восстания вышли политики и гражданские активисты. Так, депутат Борис Вишневский потребовал в рамках одиночного пикета освободить Олега Сенцова, Виктора Филинкова, Юрия Дмитриева и других политических заключённых.

Против сфабрикованных дел по наркотической статье один из активистов развернул плакат «Мы не дураки, чтобы играть в подкидного». Полиция не препятствовала мероприятию.