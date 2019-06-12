"Идея проникнуть в тюрьму казалась несколько абсурдной". Блогер из столицы прогулялась по старым "Крестам"

Фотографии одной из самых притягательных локаций Петербурга появились на странице Instagram и в блоге москвички Ланы Сатор.

Здание со 125-летней историей на Арсенальной набережной пустует уже полтора года. Пока город решает, открывать ли в бывшем изоляторе музей политических репрессий или приспособить площади в центре города под другие цели, растет количество желающих попасть в красно-кирпичные корпуса "без билета".

Вечером 11 июня в сети появился подробный отчет столичной покорительницы "забросов" с картинками из "Крестов":

"Хотелось, но как-то всё не доходили руки и не доезжали ноги, времени не хватало, да и идея ПРОНИКНУТЬ В ТЮРЬМУ казалась несколько абсурдной, и слабо верилось в лёгкую возможность такой затеи. Однако всё получилось! Не без подсказок и инструкций от местных, но зато всё прошло гладко и увлекательно", – написала Лана в своем блоге об идее покорения петербургской достопримечательности.







В разговоре с "Фонтанкой" девушка призналась, что ей понравилась атмосфера "Крестов": "Одновременно мрачно и гнетуще, но как-то впечатляюще увлекательно". На "залаз" она пошла вместе со своим молодым человеком из Самары, пользуясь "подсказками" местных искателей приключений. По словам блогера, на территории им не повстречалось ни одного человека. Ходили преимущественно по коридорам зданий, заглянули в несколько камер, зашли в прогулочные дворики. Бывшие обитатели и персонал забрали почти все свои вещи, хотя нашлось несколько захламленных помещений, а в одном из коридоров им на глаза попался весьма нехарактерный атрибут – большая рыболовная сеть, а на стенах административного корпуса так и висят портреты начальников тюрьмы и изолятора.