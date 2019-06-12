Почти сотня задержанных на акции в Москве в поддержку Голунова

На марше в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова в центре Москвы задержали 94 человека. Об этом сообщает ОВД-инфо 12 июня.

На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что задержания проходят довольно жёстко.







Очень жесткое задержание. Видно, как парня ударили головой о столб, но его все равно продолжаю волочить по землеhttps://t.co/amTBQn3cpS pic.twitter.com/GYKIf0fmDb — RTVI (@RTVi) 12 июня 2019 г.

Шествие должно завершиться у здания ГУ МВД на Петровке, 38. Очевидцы сообщают, что сейчас дом по данному адресу оцеплен.

Кроме журналистов из российских изданий среди задержанных оказались французский корреспондент Эмманюэль Гринспен и Александр Чернышев из Der Spiegel. Чернышев пришёл на акцию по работе с пресс-картой с печатью МИД. На марше также задержали бизнесмена Сергея Полонского и политика Марину Литвинович.

Напомним, ранее сторонники Голунова запланировали проведение акций на 12 июня, при этом власти Москвы согласовали дату 16 июня. Сам Иван Голунов, который вышел из-под ареста накануне, заявил, что сегодня к активистам не присоединится. В Петербурге в поддержку журналиста собирались у площади Восстания.