Происшествия
Почти сотня задержанных на акции в Москве в поддержку Голунова
На марше в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова в центре Москвы задержали 94 человека. Об этом сообщает ОВД-инфо 12 июня.
«Я! Мы! Голунов» pic.twitter.com/TfI9ltZPH0— The Insider (@the_ins_ru) 12 июня 2019 г.
На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что задержания проходят довольно жёстко.
Очень жесткое задержание. Видно, как парня ударили головой о столб, но его все равно продолжаю волочить по землеhttps://t.co/amTBQn3cpS pic.twitter.com/GYKIf0fmDb— RTVI (@RTVi) 12 июня 2019 г.
Шествие должно завершиться у здания ГУ МВД на Петровке, 38. Очевидцы сообщают, что сейчас дом по данному адресу оцеплен.
Кроме журналистов из российских изданий среди задержанных оказались французский корреспондент Эмманюэль Гринспен и Александр Чернышев из Der Spiegel. Чернышев пришёл на акцию по работе с пресс-картой с печатью МИД. На марше также задержали бизнесмена Сергея Полонского и политика Марину Литвинович.
Напомним, ранее сторонники Голунова запланировали проведение акций на 12 июня, при этом власти Москвы согласовали дату 16 июня. Сам Иван Голунов, который вышел из-под ареста накануне, заявил, что сегодня к активистам не присоединится. В Петербурге в поддержку журналиста собирались у площади Восстания.