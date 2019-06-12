Молодой петербуржец госпитализирован с огнестрельным ранением в голову из помещения стрелкового тира

Вместо попадания в мишень пуля застряла в голове 19-летнего молодого человека. Инцидент произошел накануне, 11 июня, на территории Балтийского стрелкового центра. К счастью, молодой человек выжил, но находится в тяжёлом состоянии.

По данным «Фонтанки», всё произошло около восьми вечера 11 июня. 19-летний житель Петербурга пришёл на стрельбище, что на Александра Блока, и, вместо того, чтобы стрелять из «Беретты» по мишеням, попал себе голову.

В Мариинскую больницу он был доставлен со слепым проникающим огнестрельным ранением. Пуля задела мозг и трахею. Накануне на личной странице «ВКонтакте» стрелок пожелал всем счастья, сделав селфи. Судя по другим фото, неделю назад он вернулся из Израиля.





