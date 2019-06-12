Происшествия
В Москве полиция встречает по одёжке. В автозаки первыми идут обладатели футболок «Мы Голунов», задержаны более 30 человек
Более тридцати человек задержаны на марше в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова в центре Москвы 12 июня. С улиц в автозаки переместились корреспонденты Reuters, «Коммерсанта» «Дождя» и «МБХ-Медиа», сообщает ОВД-Инфо.
На опубликованных в социальных сетях фотографиях видно, что сотрудники полиции обращают особое внимание на участников марша, одетых в футболки с надписью «Мы Иван Голунов». Из толпы выхватывают людей с этим предметом гардероба.
Несколько типичных задержаний pic.twitter.com/55QHMW74jk— Meduza (@meduzaproject) 12 июня 2019 г.
В акции также принял участие оппозиционный политик Алексей Навальный, но путь его был недолгим. Навального задержали на улице Трубной.
12 июня 2019 г.
12 июня 2019 г.
Очевидцы сообщают, что полиция задерживает в том числе случайных людей без символики. «Человек тупо шёл в наушниках, смотрел в телефон, без символики. Взяли», — пишет журналист «Коммерсанта» Александр Черных.
Руслана Шаведдинов @shaveddinov задержали. pic.twitter.com/ZqMUB82x5M— Ilya Pahomov (@ilyapahomov) 12 июня 2019 г.
Напомним, ранее сторонники Голунова запланировали проведение акций на 12 июня, при этом власти Москвы согласовали дату 16 июня. Сам Иван Голунов, который вышел из-под ареста накануне, заявил, что сегодня к активистам не присоединится. В Петербурге в поддержку журналиста собираются у площади Восстания. Акция в Северной столице пока проходит спокойно.