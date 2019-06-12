В Москве полиция встречает по одёжке. В автозаки первыми идут обладатели футболок «Мы Голунов», задержаны более 30 человек

Более тридцати человек задержаны на марше в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова в центре Москвы 12 июня. С улиц в автозаки переместились корреспонденты Reuters, «Коммерсанта» «Дождя» и «МБХ-Медиа», сообщает ОВД-Инфо.

На опубликованных в социальных сетях фотографиях видно, что сотрудники полиции обращают особое внимание на участников марша, одетых в футболки с надписью «Мы Иван Голунов». Из толпы выхватывают людей с этим предметом гардероба.

В акции также принял участие оппозиционный политик Алексей Навальный, но путь его был недолгим. Навального задержали на улице Трубной.







Очевидцы сообщают, что полиция задерживает в том числе случайных людей без символики. «Человек тупо шёл в наушниках, смотрел в телефон, без символики. Взяли», — пишет журналист «Коммерсанта» Александр Черных.

Напомним, ранее сторонники Голунова запланировали проведение акций на 12 июня, при этом власти Москвы согласовали дату 16 июня. Сам Иван Голунов, который вышел из-под ареста накануне, заявил, что сегодня к активистам не присоединится. В Петербурге в поддержку журналиста собираются у площади Восстания. Акция в Северной столице пока проходит спокойно.