Утонувший в Финском заливе студент приехал в Россию из Йемена

Утонувший в Финском заливе купальщик оказался гражданином Йемена. В прошлом году он приехал в Петербург для учёбы в Горном университете.

По данным «Фонтанки», тело 21-летнего студента нашли около половины девятого 11 июня. В 300 метрах от дома 30/6 по улице Кораблестроителей его вытащили на берег и установили личность. Молодой человек по имени Саид прибыл из Йемена в 2018 году, чтобы учиться на факультете нефти и газа в Горном университете.

Об утонувшем в Финском заливе купальщике стало известно во вторник вечером. Изначально очевидцы сообщали, что на воде погиб студент из Азербайджана.





