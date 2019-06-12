Неизвестные с ножом отобрали у экспедитора на «Газели» наличку и две тысячи блоков сигарет

Неизвестные ограбили водителя-экспедитора в Невском районе Петербурга. Вооружившись ножом, они присвоили себе наличные и более двух тысяч блоков сигарет.

По данным «Фонтанки», двое мужчин кавказской наружности устроили разбой среди бела дня 11 июня. Около полудня они подошли к «Газели», стоявшей у дома №5 по проспекту Солидарности. Грузовой автомобиль принадлежал АО «ТК «Мегаполис» – петербургскому филиалу ГК «Мегаполис», занимающейся логистикой табачной продукции. Угрожая ножом водителю, неизвестные отобрали у него сейф с 200 тысячами рублей и 2217 блоков сигарет.

Чтобы экспедитор не смог позвать на помощь, преступники закрыли его в кабине, после чего скрылись с места на тёмном авто. Сумма ущерба составила почти миллион рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.





