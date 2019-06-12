Экономическая полиция задержала в Петербурге «теневых банкиров», подозреваемых в обнале 196 млн рублей

Сотрудники экономической полиции задержали участников организованной группы, которая подозревается в обналичивании 196 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, оперативникам удалось взять четверых человек. Организатором группы «теневых» банкиров полиция считает 36-летнего петербуржца по фамилии Буйлов. Вместе с ним в руки правоохранителей попали ещё трое мужчин возрастом от 28 до 53 лет.

Оперативниками установлено, что злоумышленники с 2015 по 2017 годы незаконно обналичивали деньги в офисе на Измайловском проспекте, 22. То есть помогали предпринимателям уйти от налогов. За свои услуги они получали вознаграждение в виде 8% от суммы. По подсчетам полиции, обналичили они более 196 млн рублей. Таким образом, можно подсчитать, что предполагаемые преступники заработали не меньше 15 миллионов.

В результате проведенных задержаний и обысков были обнаружены и изъяты учредительные документы более 50 фиктивных организаций, а также бухгалтерские документы и печати. В отношении четверых задержанных возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Решается вопрос об избрании меры пресечения.





