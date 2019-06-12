В Москве начались задержания на акции в поддержку Голунова
На Чистых прудах в Москве 12 июня собралось несколько сотен человек с требованием привлечь к ответственности причастных к давлению на журналиста Ивана Голунова. Сообщается о первых задержаниях.
Продолжают задерживать pic.twitter.com/hQ7zWDuAWZ— Meduza (@meduzaproject) June 12, 2019
На кадрах видеотрансляции с места событий видно большое количество полицейских и сотрудников прессы. При этом участники говорят о том, что были задержаны несколько человек. В частности, Галина Тимченко, гендиректор «Медузы», сообщила о том, что был задержан корреспондент «Медиазоны». Кроме того, «МБХ Медиа» рассказало, что полиция задержала руководителя спецпроектов портала «Такие дела» Сергея Карпова, правда, его почти сразу отпустили. Также в автозаки отправились корреспонденты «Медузы» Илья Жегулев и Андрей Перцев.
Напомним, ранее сторонники Голунова запланировали проведение акций на 12 июня, при этом власти Москвы согласовали дату 16 июня. Сам Иван Голунов, который вышел из-под ареста накануне, заявил, что сегодня к активистам не присоединится. В Петербурге в поддержку журналиста собираются у площади Восстания.
Справка:
Журналиста Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве. 8 июня его отправили под домашний арест за покушение на сбыт наркотика, свёртки с которым вынули из его рюкзака и позднее нашли во время обыска в квартире. Корреспондент настаивал, что запрещённое подбросили, и рассказывал об угрозах, которые поступали в его адрес из-за последнего материала — о похоронном бизнесе.
За Голунова вступилась общественность: в ход пошли петиции, акции и пикеты. 11 июня глава МВД заявил, что дело Голунова прекращено, задержавших его полицейских проверяют, а их начальство увольняют.