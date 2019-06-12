Главред «Медузы» анонсировал выход текста Голунова в нескольких изданиях. И призвал вести себя осторожно на несанкционированных акциях

Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков 12 июня в своем Facebook сообщил, что текст Ивана Голунова, который, по его мнению, и стал причиной преследования журналиста, будет закончен и опубликован в нескольких изданиях. К выходу на акции в поддержку журналиста Колпаков не призывает – но и не отговаривает.

«Текст Ивана будет закончен при участии журналистов, которые подключились к работе над ним, – написал Колпаков на странице в соцсети. – Повторю, этот текст — ключевой для понимания, кто организовал силовую атаку на Ивана. Этих людей важно найти и добиться справедливого процесса над ними — куда более важно, чем наказать простых исполнителей (это уже и так происходит). Текст Голунова выйдет одновременно во многих изданиях России и мира, а помимо него будут и другие расследования — они посвящены людям, которые, по нашему мнению, решили наказать Ивана за его работу».

По поводу запланированных на 12 июня акций в поддержку Голунова Колпаков заявил, что редакция поддерживает согласованные мероприятия. «Призывать выходить на несанкционированные акции мы не можем — потому что это опасно. Но мы и не выступаем против них. Если вы соберетесь на несогласованную акцию, не забывайте вести себя осторожно», – добавил главред «Медузы».

Напомним, ранее сторонники Голунова запланировали проведение акций на 12 июня, при этом власти Москвы согласовали дату 16 июня. Сам Иван Голунов, который вышел из-под ареста накануне, заявил, что сегодня к активистам не присоединится. В данный момент люди собираются в Москве у памятника Грибоедову и в Петербурге у площади Восстания.





