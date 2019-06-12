На площади Восстания начался флешмоб солидарности с Иваном Голуновым

Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

Около 100 человек участвуют в акции поддержки журналиста Ивана Голунова. Как передаёт корреспондент «Фонтанки», полиция не препятствует проведению флешмоба и одиночных пикетов, но присутствует рядом.

«Мы не дураки, чтобы играть в подкидного» и « Свободу историку Юрию Дмитриеву» – с такими требованиями вышли участники акции. Одиночные пикеты с такими плакатами стоят у выхода с «Площади Восстания». Также журналисты раздают прохожим газеты с текстами Ивана Голунова и высказываниями в его поддержку.

Напомним, главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева обвиняют в педофилии, причем уже по второму разу. Он сам и многие правозащитники связывают преследование с деятельностью по восстановлению памяти жертв сталинских репрессий в СССР.





