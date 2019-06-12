На площади Восстания начался флешмоб солидарности с Иваном Голуновым
Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Около 100 человек участвуют в акции поддержки журналиста Ивана Голунова. Как передаёт корреспондент «Фонтанки», полиция не препятствует проведению флешмоба и одиночных пикетов, но присутствует рядом.
«Мы не дураки, чтобы играть в подкидного» и « Свободу историку Юрию Дмитриеву» – с такими требованиями вышли участники акции. Одиночные пикеты с такими плакатами стоят у выхода с «Площади Восстания». Также журналисты раздают прохожим газеты с текстами Ивана Голунова и высказываниями в его поддержку.
Напомним, главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева обвиняют в педофилии, причем уже по второму разу. Он сам и многие правозащитники связывают преследование с деятельностью по восстановлению памяти жертв сталинских репрессий в СССР.
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Справка:
Журналиста Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве. 8 июня его отправили под домашний арест за покушение на сбыт наркотика, свёртки с которым вынули из его рюкзака и позднее нашли во время обыска в квартире. Корреспондент настаивал, что запрещённое подбросили, и рассказывал об угрозах, которые поступали в его адрес из-за последнего материала — о похоронном бизнесе.
За Голунова вступилась общественность: в ход пошли петиции, акции и пикеты. 11 июня глава МВД заявил, что дело Голунова прекращено, задержавших его полицейских проверяют, а их начальство увольняют.