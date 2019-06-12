Секретарю Совбеза РФ Николаю Патрушеву ничего неизвестно о виновности в деле Голунова сотрудников спецслужб
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что не знает о причастности сотрудников спецслужб к делу журналиста Ивана Голунова. Об этом 12 июня пишет РИА Новости.
«У меня нет информации, что какие-то сотрудники спецслужб в данном случае виноваты. Если кто-то нарушил закон, то, безусловно, должен понести наказание», – так Патрушев ответил на вопрос о возможной связи с делом силовиков.
Напомним, ранее в СМИ писали, что попытка завести на Голунова уголовное дело может быть связана с его расследованием о похоронном бизнесе, к которому якобы причастны высокопоставленные сотрудники ФСБ.
Справка:
Журналиста Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве. 8 июня его отправили под домашний арест за покушение на сбыт наркотика, свёртки с которым вынули из его рюкзака и позднее нашли во время обыска в квартире. Корреспондент настаивал, что запрещённое подбросили, и рассказывал об угрозах, которые поступали в его адрес из-за последнего материала — о похоронном бизнесе.
За Голунова вступилась общественность: в ход пошли петиции, акции и пикеты. 11 июня глава МВД заявил, что дело Голунова прекращено, задержавших его полицейских проверяют, а их начальство увольняют.