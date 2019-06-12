Секретарю Совбеза РФ Николаю Патрушеву ничего неизвестно о виновности в деле Голунова сотрудников спецслужб

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что не знает о причастности сотрудников спецслужб к делу журналиста Ивана Голунова. Об этом 12 июня пишет РИА Новости.

«У меня нет информации, что какие-то сотрудники спецслужб в данном случае виноваты. Если кто-то нарушил закон, то, безусловно, должен понести наказание», – так Патрушев ответил на вопрос о возможной связи с делом силовиков.

Напомним, ранее в СМИ писали, что попытка завести на Голунова уголовное дело может быть связана с его расследованием о похоронном бизнесе, к которому якобы причастны высокопоставленные сотрудники ФСБ.





