Лизни меня, "Демон". Как группа Kiss попрощалась с Петербургом

Смотреть, как бодрые мужики в лосинах со стразами дают жару, самые верные поклонники шли с детьми и внуками. Легендарные рыцари рок-апокалипсиса собрали свою армию в Ледовом.

фото: Тая Овод

Вокалист Пол Стэнли организовал, чтобы орнули все, ударник Эрик Сингер показал лапки, а басист Джин Симмонс облизал лидер-гитариста Томми Тайера.

В фойе выстроились очереди за футболками и прочим мерчем. За час до начала в соцсетях все еще обсуждали, в кого из четверых участников группы лучше раскраситься, чтобы «не быть как все», и пустят ли через турникеты Ледового в гриме. Когда Kiss шагнули на сцену в своих сапожищах на двадцатисантиметровой платформе, стало очевидно, что эти платформы музыканты топчут дольше, чем большинство их поклонников живет на свете. Группу с ностальгически-щемящей программой End Of The Road Tour привезла в Петербург корпорация PMI.

Начали с Detroit Rock City. После чего «Звездное дитя» Пол Стенли перешел к общению с залом и продемонстрировал, кто тут самый строгий пионервожатый. Подняли ручки, ай, молодцы, теперь покричали, еще громче покричали, закончили упражнение. К финалу концерта народ был готов к полноценному хоровому пению. «Без армии Kiss никакой группы Kiss не было бы!» – умилялся Стенли и после каждой песни запускал в публику медиаторы, изящно выплевывая их изо рта. «Мы тут сейчас споем песню, она была написана в 83-м году. Я смотрю, многие из вас родились в 83 году», – приговаривал он.







Джин Симмонс был не так многословен. Все, что от него удалось услышать, это многозначительное «Оу, ееее!» Оно и понятно – «Демон» при каждом удобном случае демонстрировал, что язык у него не для болтовни приделан, а слюней во рту столько, что любой бульдог усохнет от зависти. К тому же у Симмонса то и дело был занят рот – то искусственной кровью, которой хватило, чтобы залить весь внушительный нагрудник его сложносочиненного костюма, то керосином. Горючим он ожидаемо плюнул на зажженный факел. Зал впал в экстаз. Вообще это, конечно, отдельный талант – заводить публику, вооруженную айфонами, фокусом, известным еще во времена короля Артура.

«Кот» Эрик Сингер за время концерта выбросил в зал столько барабанных палочек, что хватило бы на растопку камина. Его соло было таким долгим, что в какой-то момент и публике, и ударнику потребовалась передышка – «Кот» отбивал ритм ногой и по-кошачьи тщательно вытирал лапки полотенцем, готовясь ко второму заходу.

Лидер-гитарист Томми Тайер на фоне ушедших в отрыв коллег выглядел слишком уж задумчивым. Впрочем, это не помешало ему во время сольного номера «сбить» огненными фонтанами, вылетающими из гитарного грифа, несколько «летающих тарелок» над сценой. В конце концов Симмонс взбодрил коллегу, лизнув его в нос во время совместного припева, а когда тот отшатнулся, послюнил ладошку и мазнул по сверкающим доспехам «Инопланетянина».

Пол Стенли, конечно, вывозил концерт в основном на себе. И в финале пошел, точнее, полетел в народ. «Я сейчас к вам спущусь, вы же не против? – кокетничал он с залом. – Но только вам придется меня как следует позвать!» Позвали как надо, и «Звездное дитя» взлетело над толпой на тросе. В центре зала специально на этот случай была заготовлена платформа, и даже те, кто купил билеты на дальние ряды, получили свой Kiss под главный хит группы – I Was Made for Lovin’ You.

На бис на сцену вынырнул сверкающий стразами рояль – и Эрик Сингер, оставив на время барабанные палочки, очень нежно пообещал десятки лет тщетно ждущей его Бет, что обязательно вернется, вот только доиграет с парнями. Слушать это было вдвойне печально: ясно же, что Сингер бессовестно врет девушке, а «парни» больше в Петербург не вернутся. Концертная группа Kiss завязывает с концертами. Время монстров, огненных шаров и фейерверков закончилось. И повезло тем, кто успел это увидеть своими глазами.

Венера Галеева, "Фонтанка.ру"