С Гонконга выдачи нет. Сотни тысяч вышли на улицы в знак протеста против закона об экстрадиции, полиция открыла огонь

Полиция Гонконга открыла огонь по протестующим против закона об экстрадиции. Местные СМИ уточняют, что стреляли тканевыми шариками.

12 июня в Гонконге продолжаются массовые акции протеста. Как пишет SouthChinaMorningPost, полиция применила также перцовый газ и дубинки. Толпа пытается прикрываться зонтиками. На улицах уже появились баррикады. В сторону полицейских летят различные предметы, те отвечают выстрелами.

It’s crazy. The police used #teargas just a while ago. Inhaled a bit. So many people were on the bridge and nearby. Protest against #ExtraditionBill #HongKong . pic.twitter.com/k7gMDb00nA

Протест начался из-за принятия поправок в закон об экстрадиции, которые позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Законодательное собрание собиралось рассматривать его сегодня в 15:00 по местному времени (10:00 мск), однако из-за протестов рассмотрение отложено на неопределенное время. Протестуют против новых правил высылки в основном студенты, а также многие предприниматели.

While some of you are still in bed, hundreds of protesters have blocked Lung Wo Road before 8am in a bid to stop lawmakers from attending the meeting as the debate of #extraditionbill resumes in #hongkong ?@SCMPNews photographer KY Cheng pic.twitter.com/ARKEcWIB34