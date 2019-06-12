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Общество
12.06.2019 12:26
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«Чтобы к нам на еду приезжали, как в Париж»: фото десятка поваров-революционеров, раскачивающих петербургскую кухню

На фестивале Gourmet Days отель напротив Адмиралтейства превратили в гастрономическую студию. Идея петербургских рестораторов амбициозна – нигде в мире вы не поедите три курса с бокалом вина за 20 евро. Заодно шоу напоминает об экономике: 70% туристов выстраивают свои маршруты, ориентируясь на кухню. И есть только три мотивации, стимулирующие нас идти за поваром.

«Чтобы к нам на еду приезжали, как в Париж»: фото десятка поваров-революционеров, раскачивающих петербургскую кухню

фото: Валентин Илюшин/"Фонтанка.ру"

Их надо знать в лицо: «Фонтанка» показывает нестандартно мыслящих авторов блюд, угощавших ими гостей вечером 11 июня в пятизвездочном отеле FourSeasons на Вознесенском,1.

Валентин Илюшин/"Фонтанка.ру"

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Это своего рода мини-революционная акция. Так сформулировала директор фестиваля Алена Мельникова: «Мы раскачиваем современную петербургскую кухню. Доступную и авторскую. Нигде в мире вы не поедите три курса с бокалом вина за 20 евро. В Европе – это вам обойдется 60 евро плюс. Такого формата и в Москве практически нет. Подобные рестораны в столице открываются с инвесторами, а у нас самими шеф-поварами».

«Чтобы к нам на еду приезжали, как в Париж»: фото десятка поваров-революционеров, раскачивающих петербургскую кухню



Скорее всего, собеседник отсылает к тенденции, когда в Париже зародилась культура бистрономии. Тогда французы не потянули классическую кухню с чеком в 500 евро и им предложили вкусную в десять раз дешевле. В центре Петербурге по их пути идут, к примеру, – Birch, Harvest, Duo. 

На шоу в FourSeasons десять российских дебютантов собрали по фирменному блюду при условии, что в каждом должен быть растительный элемент. Сегодня же очень моден тренд ответственного потребления.

Валентин Илюшин/"Фонтанка.ру"

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– В Питер будут приезжать на еду. Как ездят в Париж или Италию. Мы хотим навязать эту историю. Пусть Северо-Западу соревноваться с ними в продуктовой корзине бесполезно. Питерская кухня может быть феноменом, – убеждает «Фонтанку» Мельникова и переходит практически на государственный дискурс: «Гастрономическая культура – не развлекалово, она не дает краткосрочной прибыли, но в долгую – стимулирует экономику».

Валентин Илюшин/"Фонтанка.ру"

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Кстати, прием поддержал Смольный в лице присутствовавшего там председателя комитета по развитию туризма Евгения Панкевича. «По данным Всемирной туристской организации, 70 процентов туристов выстраивают маршруты, предварительно изучив гастрономические события и кулинарные особенности региона", – напомнил он.

Валентин Илюшин/"Фонтанка.ру"

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Что касается мотиваций, толкающих людей в рестораны, то социологи уверенно называют три главных: потребность самореализации, желание в новых вкусах и, наконец, сопричастность. То есть, там были все, значит, и я.

Валентин Илюшин/"Фонтанка.ру"

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Идея же фестиваля родилась у представителей ресторанного бизнеса – Ginza Project, Duo Band, ОПГДобрых Дел, RAW и Dreamteam. Они доказывают, что индустрия HoReCa не использует город музеев, а претендует на мировое лидерство. Также до 16 июня двенадцать петербургских ресторанов проведут авторские ужины от заморских мастеров. В День России в одном из мест впервые изобразит класс мишленовский Джош Ангус. Он из лондонского ресторана опального Евгения Чичваркина.

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