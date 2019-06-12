Корпоративный «Мерседес Бенц» за 6 млн рублей полыхал ночью на Васильевском острове. Неизвестный закинул в салон бутылку с бензином

«Мерседес Бенц» почти за 6 миллионов рублей горел ночью 11 июня в Василеостровском районе Петербурга. Пожар не был случайностью.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, всё произошло около двух часов ночи у дома 5/2 по Галерному проезду. Неизвестный мужчина разбил переднее пассажирское окно «Мерседес Бенц GLS 350D» 2018 года выпуска и бросил в салон бутылку с зажигательной смесью. В результате машина выгорела лишь частично.

По данным «Фонтанки», люксовый «немец» принадлежит петербургской компании «Бест», занимающейся производством санитарно-технических работ, монтажом отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Пострадавший автомобиль приобретён в лизинг на три года за 5 800 000 рублей. Ездит на машине 56-летний гендиректор ООО «Бест» Сергей Двуреченский.





