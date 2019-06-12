Шесть машин, один погибший и двое раненых. В Москве на Кутузовском проспекте произошла массовая авария

Один человек погиб и двое пострадали в результате ночного ДТП на Кутузовском проспекте в столице. Столкнулись шесть машин.

Как сообщило 12 июня агентство «Москва», в аварии участвовали в том числе автомобиль Renault Duster, два автомобиля BMW и две машины Kia. Столкнулись они у дома № 24, погибший находился в Renault. Очевидцы в соцсетях выражали сомнение в том, что именно он был виновником аварии.







В результате происшествия оказались перекрыты 5 полос движения.