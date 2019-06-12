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Происшествия
12.06.2019 11:18
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Стало известно, куда направлялись 400 килограммов наркотика из Эквадора. Правда, брикетов насчитали всего 399

Белый наркотический порошок, который обнаружили сотрудники Северо-Западной оперативной и Балтийской таможен в контейнере с тунцом из Эквадора, ехал в Подмосковье. 

Как стало известно «Фонтанке» 12 июня,  брикеты, помещённые в консервные банки, должны были поступить некому юрлицу ООО «CAPTAIN NEMO LLC», зарегистрированному на одном из складов на Силикатной улице в Мытищах. Но этого не произошло. Дорогая посылка сошла с пути на таможенном посту «Гавань». 

Наркотики приплыли в Петербург на контейнерном судне Hansa Asia. В качестве отправителя значится компания Marbelize из Эквадора, занимающаяся производством консервов из тунца. 

Накануне «Фонтанка» сообщала, что таможенники нашли в петербургском порту контейнер с 400 килограммами наркотиков на 4,5 миллиарда рублей.  В железном ящике на банках с рыбой лежали килограммовые брикеты с белым порошком. Сотрудники таможни насчитали 399 таких упаковок.




© Фонтанка.Ру

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