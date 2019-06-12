Стало известно, куда направлялись 400 килограммов наркотика из Эквадора. Правда, брикетов насчитали всего 399

Белый наркотический порошок, который обнаружили сотрудники Северо-Западной оперативной и Балтийской таможен в контейнере с тунцом из Эквадора, ехал в Подмосковье.

Как стало известно «Фонтанке» 12 июня, брикеты, помещённые в консервные банки, должны были поступить некому юрлицу ООО «CAPTAIN NEMO LLC», зарегистрированному на одном из складов на Силикатной улице в Мытищах. Но этого не произошло. Дорогая посылка сошла с пути на таможенном посту «Гавань».

Наркотики приплыли в Петербург на контейнерном судне Hansa Asia. В качестве отправителя значится компания Marbelize из Эквадора, занимающаяся производством консервов из тунца.

Накануне «Фонтанка» сообщала, что таможенники нашли в петербургском порту контейнер с 400 килограммами наркотиков на 4,5 миллиарда рублей. В железном ящике на банках с рыбой лежали килограммовые брикеты с белым порошком. Сотрудники таможни насчитали 399 таких упаковок.





