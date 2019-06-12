«Мы будем все аплодировать и говорить спасибо». Киев предложил «куму Путина» поставлять российский газ на Украину через частную компанию

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус предложил лидерам «Оппозиционной платформы — За жизнь» создать частную компанию и заключить договор с «Газпромом» на поставку топлива. Все, что надо – договориться о цене.

Свое предложение Герус сделал 12 июня в эфире телеканала «112 Украина», обращаясь к Юрию Бойко и Виктору Медведчуку (в СМИ его называют «кумом Путина», он сам подтверждал близкие отношения с российским президентом). «Им для этого не нужна ни власть, ни новый президент, ни старый президент, а им надо купить его (газ – прим.ред.), привезти на Украину и продать, – заявил представитель Зленеского. – Мы будем все аплодировать и говорить спасибо… Если господин Бойко и господин Медведчук договорились о какой-то цене газа, им надо немедленно эти договоренности положить на бумагу, подписать договор».

Медведчук и Бойко встречались с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым в подмосковной резиденции последнего 22 марта. Во встрече также принимал участие глава «Газпрома» Алексей Миллер. Он уточнил, что российский монополист готов поучаствовать в «создании газотранспортного консорциума на Украине». При этом Юрий Бойко, который некогда возглавлял украинский «Нафтогаз», заявил, что Украине нужны контракты с Россией на прямые поставки газа. Пересечение границы генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал незаконным и пообещал политикам уголовное дело. После этого правительство Украины запретило нерегулярные прямые рейсы в Россию.

С 2015 года Украина закупает газ не напрямую, а по реверсу у Европы. 10-летний газовый контракт о транзите российского газа завершается в декабре 2019 года. По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, Москва не отказывается от пролонгации, но для этого Киев должен отказаться от практики судебных споров с Россией по поводу транзита.





