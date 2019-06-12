«Лето.Питер.Отдых!» Безруков показал, как работает и отдыхает в Петербурге. Актер умылся в первом фонтане города

Актер Сергей Безруков поделился в своем Instagram фотографиями из Петербурга. На последней, опубликованной 12 июня, он стоит вместе со своей женой, режиссером Анной Матисон.

«Лето.Питер.Отдых!!!!! Чего и вам всем желаю,Дорогие мои,Хоррошие!!!!!!)))))», – написал Безруков (орфография и пунктуация оригинала).

Видимо, накануне актер посвятил день прогулкам по Петербургу. Он сравнил город с Италией и умылся в первом петербургском фонтане, который сейчас стоит в Воронихинском сквере. Ранее этот фонтан находился по дороге в Царское село — из него пили лошади в пути.







Отметим, в Петербург Безруков приехал на съемки исторической спортивной драмы «Мистер Нокаут». Фильм расскажет о карьере советского боксера Валерия Попенченко, который стал чемпионом олимпийских игр в Токио в 1964 году. Был единственным советским обладателем Кубка Вэла Баркера. Безруков играет тренера спортсмена, режиссирует сын Никиты Михалкова Артем. Прокат запланирован на 2020 год.