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Общество
12.06.2019 11:01
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«Лето.Питер.Отдых!» Безруков показал, как работает и отдыхает в Петербурге. Актер умылся в первом фонтане города

Актер Сергей Безруков поделился в своем Instagram фотографиями из Петербурга. На последней, опубликованной 12 июня, он стоит вместе со своей женой, режиссером Анной Матисон.

«Лето.Питер.Отдых!!!!! Чего и вам всем желаю,Дорогие мои,Хоррошие!!!!!!)))))», – написал Безруков (орфография и пунктуация оригинала). 

Видимо, накануне актер посвятил день прогулкам по Петербургу. Он сравнил город с Италией и умылся в первом петербургском фонтане, который сейчас стоит в Воронихинском сквере. Ранее этот фонтан находился по дороге в Царское село — из него пили лошади в пути.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИТАЛИЯ? Нет.... Питер!))))))) Выходной)))

Публикация от Сергей Безруков (@s_bezrukov)

Отметим, в Петербург Безруков приехал на съемки исторической спортивной драмы «Мистер Нокаут». Фильм расскажет о карьере советского боксера Валерия Попенченко, который стал чемпионом олимпийских игр в Токио в 1964 году. Был единственным советским обладателем Кубка Вэла Баркера. Безруков играет тренера спортсмена, режиссирует сын Никиты Михалкова Артем. Прокат запланирован на 2020 год.

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