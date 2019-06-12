На площади Восстания, где журналисты запланировали акцию в поддержку Голунова, скапливаются автозаки

Около десятка автобусов полиции и автозаков с утра 12 июня замечены на площади Восстания. Там накануне была анонсирована акция журналистской солидарности.

Фото: Ксения Клочкова/"Фонтанка.ру"

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», сотрудники полиции вместе с ведомственным транспортом дислоцируются возле Московского вокзала и по центру площади Восстания. Причина усиленной охраны именно этой точки неизвестна. Однако на сайте администрации Центрального района никаких праздничных мероприятий в этом месте не анонсировано.

Фото: Ксения Клочкова/"Фонтанка.ру"

Накануне стало известно о проведении на площади Восстания акции поддержки Ивана Голунова. Журналисты сообщества «Медиафан» заявили о намерении раздавать газеты с текстами Голунова, читать их вслух и стоять в одиночных пикетах.





