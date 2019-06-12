На площади Восстания, где журналисты запланировали акцию в поддержку Голунова, скапливаются автозаки
Около десятка автобусов полиции и автозаков с утра 12 июня замечены на площади Восстания. Там накануне была анонсирована акция журналистской солидарности.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», сотрудники полиции вместе с ведомственным транспортом дислоцируются возле Московского вокзала и по центру площади Восстания. Причина усиленной охраны именно этой точки неизвестна. Однако на сайте администрации Центрального района никаких праздничных мероприятий в этом месте не анонсировано.
Накануне стало известно о проведении на площади Восстания акции поддержки Ивана Голунова. Журналисты сообщества «Медиафан» заявили о намерении раздавать газеты с текстами Голунова, читать их вслух и стоять в одиночных пикетах.
Справка:
Журналиста Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве. 8 июня его отправили под домашний арест за покушение на сбыт наркотика, свёртки с которым вынули из его рюкзака и позднее нашли во время обыска в квартире. Корреспондент настаивал, что запрещённое подбросили, и рассказывал об угрозах, которые поступали в его адрес из-за последнего материала — о похоронном бизнесе.
За Голунова вступилась общественность: в ход пошли петиции, акции и пикеты. 11 июня глава МВД заявил, что дело Голунова прекращено, задержавших его полицейских проверяют, а их начальство увольняют.