Среда джаза с Давидом Голощекиным
3 Shades of Blue
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3 Shades of Blue – совместная работа трех выдающихся музыкантов: альт-саксофониста Джони Ходжеса (Johnny Hodges), вокалиста Леона Томаса (Leon Thomas) и композитора, аранжировщика и бэнд-лидера Оливера Нельсона (Oliver Nelson). Альбом был выпущен знаменитым джазовым лейблом Flying Dutchman в 1970 году.
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