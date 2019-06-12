Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+17°C
/ Завтра: +20
$ 64.52р
73.04р
14:21 12.06.2019
Расширенный поиск

Среда джаза с Давидом Голощекиным
12.06.2019 12:00
Печать

3 Shades of Blue

3 Shades of Blue

3 Shades of Blue – совместная работа трех выдающихся музыкантов: альт-саксофониста Джони Ходжеса (Johnny Hodges), вокалиста Леона Томаса (Leon Thomas) и композитора, аранжировщика и бэнд-лидера Оливера Нельсона (Oliver Nelson). Альбом был выпущен знаменитым джазовым лейблом Flying Dutchman в 1970 году.



Подписаться на подкаст Давида Голощекина в iTunes

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор