«Яндекс.Такси» встало на крышу на Витебском проспекте. Есть пострадавшие

«Яндекс.Такси» перевернулось в Московском районе Петербурга ранним утром 12 июня. Водитель и пассажир госпитализированы.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, машина сервиса встала на крышу на Витебском проспекте, недалеко от железнодорожной станции «Проспект Славы». Они же утверждают, что водитель заснул за рулём.

Отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти лишь отмечает, что водитель белого брендированного «Фольксваген Поло» не справился с управлением и съехал с дороги, после чего опрокинулся. В результате ДТП травмы средней степени тяжести получили водитель и его пассажир.





