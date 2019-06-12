«Вы меня знаете хорошо. Пальцы поломаем, язык вырвем». Рамзан Кадыров прокомментировал скандал с указателем на границе с Дагестаном

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал жителей Дагестана не поддаваться на провокации и назвал себя братом дагестанского народа. Тем братьям, которые не следят за языком, он обещает его вырвать.

«Дорогие мои дагестанцы, братья и сестры, не поддавайтесь на провокации, – заявил Кадыров в ходе прямого эфира, запись которого размещена в Instagram «Чечня сегодня». - Я брат для дагестанского и для ингушского народа, больше чем кто-либо, я всегда протягиваю руку помощи и братства, к этому призывал мой отец, наш первый президент. Поэтому говорю, не пишите комментарии, оскорбляющие достоинство человека. Если вы оскорбляете мою кровь, род, мой народ. За языком следите, за пальцами, а то мы пальцы поломаем, язык вырвем. Ни один провоцирующий комментарий не оставим. Вы меня знаете хорошо».

Напомним, в ночь на 10 июня в Дагестане у Кизляра прошли волнения и был снесен указатель с надписью «Чеченская Республика. Шелковский р-н». Местные жители посчитали, что он установлен на дагестанской территории. Глава Дагестана Владимир Васильев это не подтвердил. «Они установили знаки на своей территории, но при этом мы просим, чтобы они с пониманием отнеслись к тому, что часть нашего населения восприняла это по-другому», — сказал он. На место событий были направлены чеченские силовики.





