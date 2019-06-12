WhatsApp пообещал наказать пользователей, устраивающих массовые рассылки в мессенджере

Пользователям и компаниям, которые нарушают условия предоставления услуг в WhatsApp, теперь будут грозить судебные иски. Об этом руководство мессенджера заявило 12 июня.

Новая политика вступит в силу с 7 декабря 2019 года. В первую очередь наказывать собираются тех, кто занимается автоматизированной или массовой рассылкой сообщений. Причем в WhatsApp заверили, что уже заблокировали миллионы аккаунтов за злоупотребления.





