На «Ладожской» загорелась комната полиции. Не без помощи задержанного

Локальный пожар тушили на оранжевой линии петербургского метрополитена 11 июня. Автором неприятностей стал задержанный полицейскими пассажир.

Видео загоревшейся комнаты полиции в вестибюле на станции «Ладожская» выложили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во вторник вечером. На записи видно пламя, разгорающееся в комнате полиции, и сотрудников, вооружившихся огнетушителем. Судя по всему, роль пожарных им удалась. В городском МЧС «Фонтанке» сообщили, что вызов из метро к ним не поступал.

В пресс-службе метрополитена уточнили, что фатальных последствий нет. В комнате, кроме полицейских, находился задержанный. Его и называют виновником пожара. С возгоранием справились быстро, вестибюль выветрили за восемь минут. Беспокойного мужчину переправили в отдел полиции.





