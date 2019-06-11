Пять причин беспокоиться за состояние автопрома

Почему в автомобильном мире происходит революция, что оказывается самым сложным для производителей и где искать пути решения? Эксперты рассуждают, как жить в мире, в котором все больше людей не хотят покупать машину.

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Несмотря на рекордные цифры продаж новых автомобилей в прошлом году состояние мирового автопрома вызывает все больше вопросов. Один за одним закрываются заводы, даже гранды, не говоря уж о компаниях «второго эшелона», массово сокращают рабочие места.

Пора тревог

Сейчас тревожное время для автомобильного бизнеса, констатирует New York Times. Производство автомобилей с ДВС находится под серьезным прессингом со стороны электрических конкурентов. Власти многих стран начинают жестко штрафовать компании, которые, по их мнению, не занимаются сокращением вредных выбросов, причем это происходит даже в Америке, где покупатели традиционно предпочитают большие двигатели в больших пикапах.

С начала года впервые за десятилетие наметилось падение мировых продаж новых авто, впрочем, тут немалую роль сыграла развязанная президентом Трампом торговая война, считает New York Times. Британская BBC называет пять причин, из-за которых в автомобильной промышленности возникла такая сложная ситуация.







Первой причиной BBC считает общее падение спроса на автомобили, в особенности на самом большом рынке мира — в Китае. Торговая война с США сказалась на экономике этой страны, приведя к падению покупательского спроса. Косвенно это ударило по Европе, в частности самые большие убытки потерпел Jaguar Land Rover, потеряв в прошлом году суммарно 4,7 миллиарда долларов.

Вторая причина — серьезное и быстрое ужесточение экологического законодательства, причем не только в Европе. Дизельгейт вызвал цепную реакцию, вылившуюся в планируемый запрет автомобилей с ДВС уже в обозримом будущем, а нормы выбросов пересматриваются в сторону усиления чуть ли не каждый год. Уже сейчас чтобы соответствовать существующим нормам, производителям приходится дополнительно тратить не менее 1000 евро на каждый выпущенный автомобиль.

Третье. Один из очевидных способов снизить уровень выбросов — увеличение выпуска электромобилей. Но для этого есть несколько серьезных препятствий. В частности, не все компании имеют достаточно средств для разработки своего электрокара и для перестройки производства под его выпуск. С другой стороны, массовый покупатель тоже пока не готов пересаживаться на электромобили как в силу их дороговизны, так и в силу недостаточной развитости инфраструктуры.

Более того, отмечает BBC, похоже, что новые технологии могут существенно изменить отношения людей к автомобилям. Неизбежное появление автономных транспортных средств может сделать необязательным не только приобретение водительских прав, но и само владение автомобилем. Уже сейчас традиционные игроки рынка испытывают сильнейшее давление со стороны технологических «новичков», продвигающих сервисы каршеринга и занятых разработкой беспилотников. Речь идет в первую очередь об Uber и Waymo, но в этот список можно добавить еще с десяток имен, включая российский «Яндекс».

Пятая причина для тревоги, по мнению BBC, – пресловутый Brexit. Это только кажется, что выход из ЕС сугубо британское дело. В случае отделения Британии по «жесткому» сценарию (а дело, судя по всему, идет именно к тому), могут разрушиться многие внутриевропейские и даже мировые связи, цепочки поставщиков, логистика, под угрозой могут оказаться даже научно-исследовательские разработки. Например, большинство команд «Формулы-1» базируется именно в Британии, а «Формула» всегда была полигоном для разработки и обкатки технологических новинок.

Неочевидные ответы

В автомобильной промышленности непосредственно занято около 8 миллионов человек, а кроме того на нее работают много сторонних компаний, поставляющих электронные сенсоры, шины, тормоза и прочие компоненты, пишет New York Times. Все эти рабочие места так или иначе оказались сейчас под угрозой.

То, что происходит на наших глазах, вполне можно назвать «транспортной революцией», и ситуация в автопроме лишь ее часть, но весьма существенная. «Это будет самое большое изменение, которое мы видели за последние 100 лет, и оно станет действительно дорогостоящим даже для крупнейших компаний», — цитирует New York Times Эрика Гордона, профессора бизнес-школы Стивена Росса Мичиганского университета.

По данным консалтинговой фирмы AlixPartners, основные автомобильные компании в течение следующих пяти лет вынуждены будут потратить более 400 миллиардов долларов на разработку электромобилей и беспилотников. Кроме этого, им придется переоборудовать заводы, переучить сотрудников, реорганизовать сети поставщиков и понять, как работать дальше в условиях, когда все больше людей просто не желают иметь собственный автомобиль.

В этих условиях один из ответов напрашивается сам собой: автопроизводители будут вынуждены объединяться. Провалившаяся попытка создания единой компании, предпринятая на днях Fiat Chrysler и Renault, показывает, насколько это непростой процесс.

Правда, новости последних дней преподнесли нам и другие примеры. BMW готово тесно работать с Jaguar Land Rover, а Toyota – с Subaru, чтобы совместно выпускать электрические автомобили. Да и Fiat Chrysler, как только передумал объединяться с Renault, тут же получил предложение о сотрудничестве от французского концерна PSA.

Аналитики ожидают, что практически все автокомпании будут искать те или иные способы взаимодействия друг с другом. Они могут ограничиваться разработкой отдельных технологий и моделей или принимать разные формы альянсов вплоть до создания единой компании. Насколько эффективными будут такие объединения, и есть ли им альтернатива — покажет будущее. В любом случае автомобильный мир уже никогда не будет прежним.

Матвей Циклистов, «Фонтанка.ру»