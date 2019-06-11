В матче отбора на Евро-2020 сборная России забила Кипру три гола, но засчитали только один

Победой сборной России по футболу завершился матч квалификации чемпионата Европы-2020 против Кипра. Россияне выиграли со счётом 1:0.

Единственный засчитанный гол забил Алексей Ионов на 38-й минуте. Перед этим мяч ещё дважды оказывался в воротах сборной Кипра, но судьи отменяли взятие из-за офсайда.

Автор победного гола Алексей Ионов! ?? pic.twitter.com/uXRY09DVvJ — Сборная России (@TeamRussia) 11 июня 2019 г.

Таким образом, на счету России теперь победы в четырех матчах квалификации Евро-2020 и 9 очков. Подопечные Станислава Черчесова закрепляются на втором месте в группе I. Лидирует по-прежнему Бельгия.

Следующие матчи в рамках отбора на Евро-2020 сборная проведет 6 и 9 сентября против Шотландии и Казахстана соответственно.





