Акция у стен ФСБ обойдется правозащитнику Пономареву в 300 тысяч рублей

Правозащитника Льва Пономарева суд оштрафовал на 300 тысяч рублей за участие в акции в поддержку фигурантов дела «Нового величия». Как пишет «Медиазона», решение принял вечером 11 июня Мещанский районный суд Москвы.

Пономарева признали виновным по ч.8 ст.20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения массовой акции). Речь идет о мероприятии, которое прошло 13 мая возле здания ФСБ на Лубянке и было посвящено поддержке фигурнатов дела «Нового величия». Некоторые его участники получили административные аресты.





