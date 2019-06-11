Происшествия
Акция у стен ФСБ обойдется правозащитнику Пономареву в 300 тысяч рублей
Правозащитника Льва Пономарева суд оштрафовал на 300 тысяч рублей за участие в акции в поддержку фигурантов дела «Нового величия». Как пишет «Медиазона», решение принял вечером 11 июня Мещанский районный суд Москвы.
Пономарева признали виновным по ч.8 ст.20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения массовой акции). Речь идет о мероприятии, которое прошло 13 мая возле здания ФСБ на Лубянке и было посвящено поддержке фигурнатов дела «Нового величия». Некоторые его участники получили административные аресты.
Справка:
Экстремистское сообщество «Новое величие» якобы намеревалось участвовать в «народных восстаниях, революционных действиях, в столкновениях с представителями действующего в России режима». Почти всю информацию по делу «Нового величия» следствию предоставил некий Руслан Д. Многие называют его сотрудником спецслужб, который специально внедрился в движение и помог участникам заработать статью. Молодые люди, считает следствие, вели агитацию в соцсетях, раскидывали по ящикам листовки и клеили постеры. Их материалы, установила экспертиза, оправдывают насилие.
Особый резонанс это дело получило из-за ареста двух юных фигуранток — 18-летней Анны Павликовой и 19-летней Марии Дубовик, всех фигурантов задерживали в марте 2018 года. Содержание под стражей подорвало здоровье девушек, возмущенные жители Москвы и Петербурга провели «Марши матерей» в защиту фигуранток. Под давлением общественности Павликову и Дубовик отпустили под домашний арест. Павликова после этого попала в клинику неврозов.