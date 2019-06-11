Пожарные справились с огнём в Металлострое. Он распространился на 270 квадратных метров

Сотрудники МЧС потушили пожар, вечером 11 июня разгоревшийся в промзоне в Колпинском районе Петербурга. На месте продолжают проливать тлеющие очаги.

Как сообщили в ведомстве, открытое горение на дороге в Металлострой, 5, ликвидировали в одиннадцать часов вечера. К этому времени площадь пожара с 220 квадратных метров увеличилась до 270-ти. Тлеть продолжают 10 из них, пожарные заливают очаги водой.

Горение происходило в ангаре с полимерными материалами и на открытой территории рядом с ним. Передвижная химико-радиометрическая лаборатория комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга превышений вредных веществ в воздухе не зафиксировала.

Пожар в промзоне петербуржцы заметили в половине восьмого вечера. Столб чёрного дыма просматривался из разных районов города.





