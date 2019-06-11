«Какая-то фантастика». Как свобода встретила журналиста Голунова. (Спойлер: радостно)

Журналист Голунов вышел героем. Без наручников, браслета, с собакой и грузом ответственности - теперь его расследования будут разлетаться молниями.

Артем Геодакян/ТАСС

Ивана Голунова дождались к вечеру 11 июня, на исходе пятого дня войны за его свободу. Осадившие здание Главного следственного управления ГУ МВД России Москвы журналисты, даже аплодируя, ловко наставляли камеры и не выпустили коллегу без стихийной пресс-конференции. Давать её герою-мученику пришлось на пороге управления под радостные крики и свист, зато в компании собаки Марго. Хотя и её к телу допустили не сразу.

Investigative reporter #Golunov reunited with pet pooch Margo as charges dropped pic.twitter.com/1l2oQDYMvU — Ruptly (@Ruptly) June 11, 2019

«Нет, это точно – нет, я не могу взять цветы», – попятился от ограды растерянный Голунов. Толпа скандировала «Ва-ня, Ва-ня», продолжала требовать для него свободы и то и дело взрывалась аплодисментами. Желающие подобраться поближе жались к ограде, взбирались выше и чуть ли не брали её штурмом. С территории едва ли можно было оценить количество встречающих, которые плотно оккупировали все подступы к зданию на Новослободской и терпеливо дожидались освобождения. Приходить в себя и осознавать масштаб пришлось в экспресс-режиме, потому что без комментариев было не уйти.







«Спасибо всем огромное за поддержку. Я рад, что справедливость восторжествовала, и уголовное дело прекращено. Надеюсь, что расследование продолжится, и надеюсь, что никто больше не окажется в такой ситуации, как оказался я», – обратился к коллегам Голунов, признавшись – всё ещё никак не поверит, что это происходит в реальности.

Возвращение свободы для него оказалось такой же внезапностью, как и для всех. О нём рассказали адвокаты уже после того, как его доставили для очередных следственных действий. Формальности и подписание документов, говорит, затянулись, но следствию собирается помогать и дальше, поскольку «важно понять, что происходит».

Осознать предъявленные, а потом и снятые обвинения пока сложно. Журналист рассказал, что читал много историй про подброшенные наркотики, но к себе не применял и «не допускал даже мысли». На вопрос о собственном расследовании ответил кратко: конфликт интересов.

«Я буду продолжать ту работу, которой занимался, буду заниматься расследованиями, потому что мне хотя бы нужно оправдать доверие тех, кто меня поддерживал. Это, конечно, какая-то фантастика», – оценил Голунов информационный фон и ответственность, которую он накладывает.

По его словам, достойной компенсацией за лопнувшие обвинение в наркоторговле станет гарантия, что в такую ситуацию он попал последним: «Не бывает везения, бывает опыт. У меня тоже появился опыт. Надеюсь, что этот опыт поменяет практику и, собственно, больше такие ситуации не будут повторяться ни с кем».

Отпустить растерянно-счастливого коллегу радостные журналисты не смогли. Под признания в любви, поздравления с днём рождения — очевидно, вторым в году, — дождавшиеся вспомнили про собаку. Долматинца по кличке Марго торжественно поднесли к хозяину, понаблюдали за воссоединением и завалили новыми вопросами: про личные вещи в сумке, снова про планы и отношение к готовящемуся маршу. Расставаться со с боем вынутым из застенков, кажется, просто не хотелось. На защиту привычно встали адвокаты, попросив не давить, расступиться и встать пошире. В результате оборону снова перехватили журналисты, попросив коллег с меньшим рвением проявлять радость, и Голунову всё же дали пройти к поджидавшему автомобилю.

Марш, который собирали в его поддержку на 12 июня, посещать он пока не готов. Журналист порекомендовал провести праздник с родными и близкими и не обделять вниманием тех, кто так же попал в непростую ситуацию. Потому что такая фантастическая поддержка себя зарекомендовала — она не может быть проигнорирована.

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