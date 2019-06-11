«Каждый пускай решает сам». Организаторы марша в поддержку Голунова не смогли договориться с московской мэрией

Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова в День России. Об этом сообщается 11 июня вечером в официальной группе мероприятия в Facebook.

В сообщении уточняется, что вечером прошла встреча с первым заместителем руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василием Олейником, руководителем департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимиром Регнацким и вице-мэром Александром Горбенко.

«Мы приложили все усилия для того, чтобы найти компромисс и обеспечить безопасность 12 июня. Однако представители мэрии дали нам понять, что ни корректировки маршрута, ни согласования марша быть не может. В связи с этим мы слагаем с себя полномочия инициаторов этой акции и считаем невозможным призывать вас выходить на нее — поэтому каждый пускай решает сам», – говорится в заявлении организаторов.

Они уточняют, что задача акции — заставить власти наказать виновных в деле Голунова. Среди организаторов: Евгений Берг, Андрей Ковалёв, Марина Литвинович, Артём Лоскутов, Тася Никитенко, Лев Пархоменко, Григорий Туманов. Муниципальный депутат, журналист Илья Азар из состава оргкомитета вышел.





