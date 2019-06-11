Во французской тюрьме арестант взял в заложники надзирателей. Уже не в первый раз

В тюрьме в Конде-сюр-Сарт во Франции произошел захват заложников. Об этом 11 июня вечером сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на свои источники.

По предварительной информации, арестант взял в заложники двух человек — молодого надзирателя и его более старшего и опытного коллегу. По данным BFMTV, захватчиком является заключенный, который отбывает длительный срок и известен своим «радикализмом». Ранее он уже захватывал заложников, после чего его перевели в тюрьму более строгого режима. Заключенный якобы страдает психическим расстройством и проходит курс лечения.

Сейчас с захватчиком ведутся переговоры, в министерстве юстиции Франции сформирован кризисный центр. Журналисты отмечают, что в тюрьме в Конде-сюр-Сарт ранее неоднократно происходили подобные инциденты — в последний раз, в марте этого года.





