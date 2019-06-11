Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+22°C
/ Завтра: +16
$ 64.52р
73.04р
23:55 11.06.2019
Расширенный поиск

Власть
11.06.2019 23:22
Печать

Максимальный вес бандеролей в России увеличили в 2,5 раза. Особенно повезло заключенным

Уже с 21 июня в бандеролях можно будет пересылать до пяти килограммов. Такие поправки в действующие Правила оказания услуг почтовой связи подписал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков.

В настоящее время предельный вес отправляемых россиянам бандеролей не должен превышать двух килограммов, а сумма длины, ширины и толщины – 90 см. В бандероль разрешается вкладывать малоценные печатные издания, рукописи и фотографии. Тогда как аналогичные международные отправления могут весить до пяти килограммов. Для унификации подхода связное ведомство увеличило предельную массу внутрироссийских бандеролей, остальные параметры остались без изменений. Соответствующий приказ был официально опубликован 10 июня и вступит в силу по истечению десяти дней.

Наибольшие выгоды от нововведения получат заключенные. Ведь согласно действующему Уголовно-исполнительному кодексу РФ, отбывающие наказание в обычных условиях в исправительных колониях общего режима вправе получать до шести бандеролей в год, строгого режима – четыре, особого – только три. Таким образом, вес получаемых осужденными бандеролей автоматически увеличится в 2,5 раза.

В то же время в министерстве юстиции РФ намерены ограничить объем получаемых заключенными передач. В настоящее время их вес не может превышать предельной массы посылки, определенной Правилами оказания услуг почтовой связи. Однако для внутрироссийских отправлений такого лимита не установлено. «В связи с правовой неопределенностью в Минюст поступают обращения граждан по вопросу максимального веса посылок, разрешенного к получению осужденными. С учетом этого в целях исключения возникающих разночтений указанных норм и урегулирования спорных вопросов предусматривается установление конкретного веса посылок и передач, разрешенных к получению осужденными, в размере 20 кг», – отмечают в юридическом ведомстве.



Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
11.06.2019 18:00

Красная роза - эмблема любви

Только завершился в музее-заповеднике Павловск традиционный «Сиреневый променад», как в Екатерининском саду Пушкина расцвели розы. А во дворах малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы» «На Царскосельских холмах» тоже распускаются цветы.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
11.06.2019 17:41

Банк «Санкт-Петербург» усиливает кибербезопасность

На Петербургском международном экономическом форуме компания BI.ZONE и ПАО «Банк Санкт-Петербург» заключили соглашение о долговременном сотрудничестве в области кибербезопасности.
Setl City
11.06.2019 16:22

«Петербургская Недвижимость» приглашает на праздник «Фестиваль друзей» в парк «Солнечного города»

Компания предлагает петербуржцам присоединиться к красочному мероприятию, которое пройдет в субботу 15 июня в парке жилого комплекса «Солнечный город». Гостей ждет развлекательная программа с мастер-классами и скидки на квартиры.
предоставлено компанией ООО «БОКСБЕРРИ»
11.06.2019 16:20

Интернет-магазины Петербурга стали отправлять больше посылок

Boxberry: на что обращают внимание покупатели при получении онлайн-заказов.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
11.06.2019 16:06

Банк «Санкт-Петербург» стал лауреатом премии «Финпрестиж 2018» в Калининграде

4 июня министр финансов Калининградской области Виктор Порембский вручил директору филиала «Европейский» Дмитрию Данилову диплом «За лучшее клиентское обслуживание физических лиц» и статуэтку премии.
ГК «КВС»
11.06.2019 15:56

Современный детский сад в микрорайоне «Ясно.Янино»

Группа компаний «КВС» начала строительные работы по возведению трехэтажного детского сада в микрорайоне «Ясно.Янино».
ГК «КВС»
11.06.2019 15:46

«Жили-Были» - для сказочной жизни

Группа компаний «КВС» возвела уже 11 этажей жилого комплекса «Жили-Были» с собственным фитнес-центром и бассейном, что позволит заниматься спортом в любое удобное время. Всего в доме будет 24 этажа с отдельными кладовыми помещениями.
pixabay.com
11.06.2019 15:26

Апарт-комплекс Start от ПСК получил первую аккредитацию банка-партнера

Апарт-комплекс Start, который ГК «ПСК» возводит на проспекте Энгельса, получил первую аккредитацию «Абсолют Банка».
БФА-Девелопмент
11.06.2019 14:31

Выбираем отделку от застройщика

В условиях конкуренции и ограниченной платёжеспособности покупателей хорошая отделка становится дополнительным товарным преимуществом.
«Аквилон Инвест»
11.06.2019 12:53

Мнение Аквилон Инвест: июнь обещает быть нетипично оживленным

Как отметила Надежда Зотова, директор по маркетингу и рекламе строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест», с конца весны мы видим оживление, сравнимое с предновогодним периодом: покупатели стремятся успеть до 1 июля, продавцы отвечают им акциями на любой манер.
предоставлено компанией ГК «Лидер Групп»
10.06.2019 18:21

ГК «Лидер Групп» вошла в топ-3 девелоперов, работающих в Ленинградской области

«Лидер Групп» поднялась на вторую строчку рейтинга строительных компаний, регулярно составляемого Единым реестром застройщиков на основе анализа данных об объемах текущего строительства в Ленинградской области.
Setl City
10.06.2019 17:52

ЖК «Невские паруса»: сдача — в этом году, квартиры — от 3 млн рублей

«Петербургская Недвижимость» предлагает приобрести на специальных условиях квартиры в двух последних домах проекта комфорт-класса «Невские паруса».