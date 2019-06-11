Максимальный вес бандеролей в России увеличили в 2,5 раза. Особенно повезло заключенным

Уже с 21 июня в бандеролях можно будет пересылать до пяти килограммов. Такие поправки в действующие Правила оказания услуг почтовой связи подписал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков.

В настоящее время предельный вес отправляемых россиянам бандеролей не должен превышать двух килограммов, а сумма длины, ширины и толщины – 90 см. В бандероль разрешается вкладывать малоценные печатные издания, рукописи и фотографии. Тогда как аналогичные международные отправления могут весить до пяти килограммов. Для унификации подхода связное ведомство увеличило предельную массу внутрироссийских бандеролей, остальные параметры остались без изменений. Соответствующий приказ был официально опубликован 10 июня и вступит в силу по истечению десяти дней.

Наибольшие выгоды от нововведения получат заключенные. Ведь согласно действующему Уголовно-исполнительному кодексу РФ, отбывающие наказание в обычных условиях в исправительных колониях общего режима вправе получать до шести бандеролей в год, строгого режима – четыре, особого – только три. Таким образом, вес получаемых осужденными бандеролей автоматически увеличится в 2,5 раза.

В то же время в министерстве юстиции РФ намерены ограничить объем получаемых заключенными передач. В настоящее время их вес не может превышать предельной массы посылки, определенной Правилами оказания услуг почтовой связи. Однако для внутрироссийских отправлений такого лимита не установлено. «В связи с правовой неопределенностью в Минюст поступают обращения граждан по вопросу максимального веса посылок, разрешенного к получению осужденными. С учетом этого в целях исключения возникающих разночтений указанных норм и урегулирования спорных вопросов предусматривается установление конкретного веса посылок и передач, разрешенных к получению осужденными, в размере 20 кг», – отмечают в юридическом ведомстве.





