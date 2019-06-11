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«Тех лиц, которых я посадил, сейчас используют против меня». Суд арестовал бывшего главу СК по Волгоградской области по обвинению в теракте
Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца экс-главу СК по Волгоградской области Михаила Музраева. Об этом 11 июня пишет ТАСС.
Музраева задержали по делу о поджоге дома главы Волгоградской области Андрея Бочарова. Официально экс-главе регионального СК предъявлено обвинение в террористическом акте, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 205 УК РФ). Вместе с Музраевым был задержан местный предприниматель, он получил аналогичное обвинение.
Сам Музраев вину не признал и заявил, что обвинение является «фантазией следователей». «Дело в том, что тех лиц, которых я посадил, сейчас используют против меня», – заявил он.
Справка:
Напомним, ранее стало известно о задержании главного фигуранта по делу о покушении на волгоградского губернатора — криминального авторитета Евгения Ремезова.
16 ноября 2016 года неизвестные проникли на территорию дома главы региона и кинули в стену бутылку с зажигательной смесью. Попытка поджога оказалась неудачной, огонь практически сразу потух. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога) и ч. 3 ст. 30 и ч. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением лицом служебной деятельности).