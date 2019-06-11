«Тех лиц, которых я посадил, сейчас используют против меня». Суд арестовал бывшего главу СК по Волгоградской области по обвинению в теракте

Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца экс-главу СК по Волгоградской области Михаила Музраева. Об этом 11 июня пишет ТАСС.

Музраева задержали по делу о поджоге дома главы Волгоградской области Андрея Бочарова. Официально экс-главе регионального СК предъявлено обвинение в террористическом акте, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 205 УК РФ). Вместе с Музраевым был задержан местный предприниматель, он получил аналогичное обвинение.

Сам Музраев вину не признал и заявил, что обвинение является «фантазией следователей». «Дело в том, что тех лиц, которых я посадил, сейчас используют против меня», – заявил он.





