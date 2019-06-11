Впервые в топ-3 самых высокооплачиваемых спортсменов вошли только футболисты

Журнал Forbes 11 июня опубликовал традиционный рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Лидером рейтинга впервые стал нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лео Месси с совокупным доходом 127 млн долларов. Из этой суммы 35 млн долларов принесли рекламные контракты с Adidas, MasterCard, PepsiCo и другими компаниями.

Вслед за Месси в списке расположились Роналду со 109 млн долларов дохода и Неймар с 105 млн долларов.

Единственная женщина в топ-100 — теннисистка Серена Уильямс с 29,2 млн долларов дохода, из которых 25 млн она заработала на рекламе.

Отметим, ранее 12 раз на вершине рейтинга оказывался гольфист Тайгер Вудс, четырежды — боксер Флойд Мэйуезер, дважды — футболист Криштиану Роналду. Прошлогодний лидер Мэйуэзер за год так и не вышел на ринг, из-за чего оказался вне рейтинга.

Во многом благодаря этому впервые за историю рейтинга весь топ-3 занимают футболисты.





