«Это была работа, как общественная нагрузка». Николай Дроздов ушел из «В мире животных»

Телеведущий, зоолог Николай Дроздов завершил съемки в программе «В мире животных». Об этом он рассказал 11 июня в интервью «Комсомольской правде».

Дроздов уточнил, что не снимается в передаче уже полгода.

«Если видите на «Карусели» выпуски с моим участием, то это прежние записи – «ретро». У них там море этих старых записей. Я не возражаю – пусть показывают. Мне последнее время ничего за это не платили. Это была работа, как общественная нагрузка, а теперь я ее уже не потяну», – рассказал телеведущий.

Телеканал «Карусель» пока никак не прокомментировал заявление Дроздова.

Напомним, Николай Дроздов вел «В мире животных» с 1977 года, сейчас ему 81 год. На свой уход он намекал еше год назад. Единственным ведущим новых выпусков может стать Алексей Лапин, который много принимал участие в передаче в последние годы.





