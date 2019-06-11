“Так накапливается энергия перемен”, или Кейс Ивана Голунова как этап развития России

Освобождение Ивана Голунова стало очередной победой гражданского общества. “Фонтанка” поговорила с экспертами о том, как трактовать уступки государственной системы.

Иван Голунов//Роман Дорофеев/Коммерсантъ

Вечером 11 июня журналист Иван Голунов вышел на свободу. С него были сняты все обвинения, а также была начата проверка полицейских, задействованных в его задержании и появлении уголовного дела о распространении наркотиков. Собеседники «Фонтанки» разошлись в оценках, как трактовать произошедшее, но согласны, что случившееся – безусловный успех гражданского общества.

Так, политолог Евгений Минченко, еще накануне рассуждавший о роли внутриэлитного конфликта в истории с Иваном Голуновым, рассказал «Фонтанке», что видит в произошедшем усилившиеся позиции гражданского общества в России и рост скорости реагирования власти. «И это не только президента касается, в регионах тоже оперативно принимают решение: например, в Красноярске мэр запретил строить храм в парке», – заметил он, напомнив также и об истории отмены строительства храма в сквере в Екатеринбурге.

Его коллега Константин Костин добавил, что фактически сейчас власть сделала первый шаг по восстановлению доверия – услышала общество. Вторым шагом, чтобы подобного рода ситуация не могла произойти ни с журналистом, ни с менеджером среднего звена, ни с кем-либо другим, должны стать поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, добавляет политолог. «Нельзя рассчитывать только на общественный контроль, нужно запустить механизм, который бы защитил граждан от сфабрикованных доказательств», – сказал эксперт, подчеркнув, что выявленная проблема не чисто российская, а касается и других стран, в том числе Европы и США.

Дьякон Андрей Кураев, впрочем, посоветовал не питать иллюзий: «Вы – не Иван Голунов, когда вас арестуют, такого не будет». Однако заметил, что похвала всем боровшимся все-таки необходима: гражданское общество отстояло журналиста и люди в погонах официально признали свою неправоту.







Писатель Эдуард Лимонов был более категоричен: «Руководители страны стареют и той былой прыти у них уже нет», – объяснил он отмену уголовного дела Голунова ослаблением системы. Одновременно лидер «Другой России» заметил, что ему категорически не нравится, когда человека оправдывают только потому, что он режиссер, журналист, либерал: «Помните, как было с Никитой Белых? А либералы ведь тоже твердили, что он невиновен».

Черту произошедшему подвел политик и журналист Лев Шлосберг. Освобождение Ивана Голунова он назвал историческим моментом: «Журналиста могли уничтожить, он писал про бандитов в форме, зашел так далеко, что стал для них опасен. Правоохранительная система при этом срослась с криминалом. Ему банально подбросили наркотики: в центре Москвы, в рюкзак, а потом еще и, забрав ключи, в квартиру. Система была к этому готова. Не готова она была к тому, что единым фронтом выступит пресса. Оказалось, что пресса – это сила».

По словам Шлосберга, недовольство происходящим вылилось в настоящий гражданский протест, и система дальше действовала из чувства самосохранения. «Все реальные обстоятельства стали известны очень быстро, тогда было принято решение пожертвовать частью системы, и не самого маленького уровня – в том числе и генералами. Сейчас успех воодушевляет, но победа будет тогда, когда будут изменения по практике применения статьи 228 УК РФ. У нас четверть сидящих в России осуждено по этой статье. Проверка приговоров, вынесенных в Западном административном округе, показывает грубые нарушения в таких делах – банально перепутаны в приговорах понятые и продавцы».

Поменяет ли кейс Голунова что-то системно («станет камушком, изменившим весь ландшафт») пока сложно сказать, говорит Шлосберг. Но ясно одно: общество тяготит происходящее: «Так накапливается энергия перемен».

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»