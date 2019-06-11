Гендиректор «Зенита» Медведев: Юрий Жирков решил остаться в Петербурге

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Юрий Жирков, у которого заканчивается контракт, скорее всего, продолжить выступать за петербуржцев. Как сообщает 11 июня ТАСС со ссылкой на генерального директора «Зенита» Александра Медведева, стороны близки к продлению соглашения.

«По-моему, он для себя уже всё решил, что остаётся. Мы объявим это торжественно, так что давайте пока напишем, что мы находимся на взаимном пути к успеху», — подчеркнул Медведев.

Жирков выступает за «Зенит» с 2016 года. С тех пор он отыграл 50 матчей, в которых забил 2 гола. Первую половину сезона-2018/19 он пропустил из-за травмы, полученной на чемпионате мира. В итоге Жирков сыграл всего в 11 матчах.

Юрий Жирков – трехкратный чемпион России: в 2005 и 2006 годах как игрок ЦСКА и в 2019-м — «Зенита». В составе ЦСКА выиграл Кубок УЕФА (2004/05). Чемпион Англии в составе «Челси» (2009/10). Бронзовый призер чемпионата Европы – 2008 в составе сборной России.





