СМИ: Следователи изучают версию «коммерческого заказа» в деле Голунова

Следствие рассматривает версию коммерческого заказа уголовного дела против журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом 11 июня пишет РБК со ссылкой на свои источники.

Ранее стало известно, что Следственный комитет начал проверку работы полиции по делу Голунова. «Сегодня многие (кто изучал дело Ивана Голунова) склоняются к тому, что имел место коммерческий заказ», — заявил собеседник РБК в силовых структурах. Он также уточнил, что речь может идти о ком-то из коммерсантов, которых затронули расследования Голунова.

При этом, по словам источников издания, на пакетиках с наркотиками, якобы изъятых у Голунова, не были обнаружены отпечатки пальцев оперативников, которые его задерживали. Ранее уже было известно, что ни на каких изъятых предметах нет отпечатков самого Голунова. Напомним, сам журналист связывал преследование с расследованием о похоронном бизнесе, которое он готовил.





