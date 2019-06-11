«Компенсацией морального ущерба будет то, если никогда больше не будет таких преследований». Первые слова Голунова после выхода на свободу

Журналист «Медузы» Иван Голунов вечером 11 июня вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД по Москве на Новослободской. Его встретили аплодисментами.

Голунова спросили о том, собирается ли он подавать в суд и требовать компенсации морального вреда.

«Мне сложно пока говорить, нужно все осознать. У меня даже мысли никогда не было, что меня могут судить по такой статье, что могут подбросить наркотики. Компенсацией морального ущерба будет то, если никогда больше не будет таких преследований. Я буду продолжать заниматься той работой, которой занимался», – сказал журналист.





