«В принятии решения принимал участие Владимир Путин». Председатель совета директоров «Новой газеты» рассказал, как освобождали Ивана Голунова

Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал вечером 11 июня The Bell о том, как принималось решение об освобождении журналиста Ивана Голунова.

Муратов сообщил, что еще до избрания меры пресечения, в субботу, они с главой «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым встретились с заместителями мэра Москвы Натальей Сергуниной (руководитель аппарата, курирует политическое направление) и Александром Горбенко (курирует информационную политику и безопасность). Во встрече также принял участие начальник ГУ МВД по Москве генерал-лейтенант Олег Баранов.

«Мы долго задавали вопросы, и после этого сторонам стало понятно, что аргументы обвинения страшно шаткие. Там же, в мэрии, начался диалог, родилась идея, что надо отпустить Ваню хотя бы под домашний арест. Адвокаты подали соответствующее ходатайство и передали наши поручительства. Суд услышал их аргументы и, принимая, конечно, во внимание то, что общественное мнение не просто бурлило, а приводило все новые и новые несоответствия в официальной версии, принял первое правильное решение — Ивана, с его состоянием здоровья и с учетом ситуации не поместили под стражу», – рассказал Муратов.

Он добавил, что нахождение в СИЗО могло быть для Голунова опасным – «неизвестно, не имеют ли заказчики этого дела контроля над изоляторами временного содержания», – уточнил Муратов.







«Следующий шаг, продолжает Муратов, начал обсуждаться в понедельник, в принятии решения принимал участие Владимир Путин. Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова «подробнейшим образом» доложила ему о ситуации и, выйдя, предположила, что сфабрикованными могут быть десятки тысяч приговоров по наркотикам», – пишет The Bell.

По сути, решение было принято уже после этого. Однако все равно ждали результатов экспертизы ДНК — чтобы все было по закону. Позже в МВД официально подтвердили, что никаких следов Голунова на предметах, изъятых в его квартире, не нашлось.

«Оставался один вариант — вернуть Голунова в профессию и сказать спасибо журналистам и общественности, которые показали важнейший пример солидарности», — подытожил Муратов.

Он подчеркнул, что на ситуацию повлияли письмо с требованием освободить Голунова, а также готовность тысяч людей выйти на марш в его поддержку 12 июня. Отметим, в совместном обращении Муратова, основателя и главного редактора «Медузы» Галины Тимченко и Ивана Колпакова и основателя The Bell Елизаветы Осетинской говорится, что выходить на митинг 12 июня не стоит — надо попытатся согласовать акцию в центре Москвы в другой день. Мэрия официально уже согласовала мероприятие на 16 июня.

The Bell задал вопрос — не являлась ли отмена марша одним из условий освобождения? Муратов на вопрос пока не ответил, а Тимченко сказала, что в мэрию не ходила, а общалась только с адвокатом Сергеем Бадамшиным. Он попросил ее «подумать о безопасности и здоровье Голунова в ближайшие дни».

Отметим, марш 12 июня организаторы отменять пока не стали, на вечер намечена встреча в мэрии Москвы, посвященная этому вопросу.