Иван Голунов на свободе. Журналиста официально освободили из-под домашнего ареста

Следователь Главного следственного управления ГУ МВД по Москве ознакомил журналиста «Медузы» с постановлением о прекращении уголовного дела против него. Об этом 11 июня сообщает ТАСС.

Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах, Голунову отменили домашний арест, с постановлением о прекращении уголовного преследования он ознакомлен. RT со ссылкой на ФСИН сообщает, что электронный браслет с журналиста снят.

На выходе из управления на Новослободской, куда Голунова вечером вторника привезли на следственные действия, продолжает ждать толпа коллег и сочувствующих.





