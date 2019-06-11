В Металлострое горят больше 200 квадратных метров. Замерять вредные вещества будет передвижная лаборатория

Площадь пожара, разгоревшегося 11 июня в промзоне в Колпинском районе Петербурга, составляет 220 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

По информации ведомства, на улице Дорога на Металлострой, 5, на открытой площади горит полимерная продукция. Первые расчёты прибыли на место в половине восьмого вечера, всего на борьбу с огнём направили 15 подразделений и 82 человека.

Какое предприятие занимает территорию, не уточняется. В промышленной зоне по указанному адресу расположены компания по утилизации отходов «Полимер Сервис», фирма по продаже пиломатериалов, компания по переработке вторичных полимеров «Гранд-СПбплюс».

В МЧС уточнили, что на место для замеров ПДК вредных веществ следует передвижная химико-радиометрическая лаборатория комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга. По словам очевидцев, завесу дыма видно из разных районов города.





