Юго-восток Петербурга затянуло дымом из-за пожара в промзоне Металлостроя

Пожар вспыхнул в промзоне в Колпинском районе Петербурга вечером 11 июня. Клубы чёрного дыма наблюдают из разных районов города.

Как рассказали «Фонтанке» читатели, около половины восьмого вечера черную завесу в юго-восточной части города было видно с набережной Обуховской Обороны, из центра. В МЧС по Петербургу сообщили, что заявка поступила с улицы Дорога на Металлострой, 5.

Прибывшие на место пожарные расчёты очаг обнаружили на складской территории. Огонь охватил её и ангар, площадь возгорания уточняется.

кадр из видео//Вечерний Металлострой/vk.com





