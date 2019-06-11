«Алые паруса» остановят реставрацию Ростральных колонн. Лечение прервут Нева и Волхов

Скульптуры у подножия Ростральных колонн на стрелке Васильевского острова освободят от реставрации на время праздника выпускников «Алые паруса». К демонтажу лесов и ограждений уже приступили.

Как сообщает 11 июня пресс-служба КГИОП, из-за «Алых парусов» и прямой телетрансляции ставить на паузу собираются реставрацию только одной колонны — ближайшей к Дворцовому мосту. Статуи Невы и Волхова пока успели только очистить от пыли и грязи, расшить трещины. Под строительные леса их собираются убрать сразу после праздника, 24 июня.

Праздник выпускников в этом году пройдёт 23 июня, главным героем шоу станет новый бриг «Россия».





