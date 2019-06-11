Хабиб Нурмагомедов пролоббировал строительство школы своего имени. Путин выделил на нее 600 млн рублей

В Дагестане появится школа имени Хабиба Нурмагомедова. Как рассказал 11 июня отец бойца Абдулманап Нурмагомедов в интервью «Учительской газете», на ее строительство из федерального бюджета будет выделено 600 млн рублей.

«По следам обращения Хабиба (по номеру телефона, который президент дал бойцу после знакомства с ним, сказав звонить, если что-то понадобится. — Прим. ред.) Владимир Владимирович Путин подписал указ о выделении порядка 600 миллионов рублей Республике Дагестан на открытие школы имени Хабиба Нурмагомедова. Я надеюсь, что эти деньги пойдут по прямому назначению, у нас появится возможность лучше учиться, воспитывать, давать результаты. Мы будем работать над этим», — подчеркнул Абдулманап Нурмагомедов.

Напомним, что Нурмагомедов выступает в ММА с 2008 года. Всего на счету российского спортсмена 27 побед и ни одного поражения. В октябре 2018 года россиянин был дисквалифицирован на девять месяцев Атлетической комиссией Невады за массовую драку после официального поединка с ирландцем Конором Макгрегором. Также ему пришлось заплатить 750 тысяч долларов. Несмотря на скандал, после победы над Макгрегором Хабиба лично принял президент России Владимир Путин.





