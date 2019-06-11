Горизбирком не нашел нарушений избирательного законодательства в сборе подписей в метро

Рабочая группа по жалобам Санкт-Петербургской избирательной комиссии рассмотрела обращение активиста Красимира Врански на сбор подписей в поддержку Александра Беглова на станциях метро. Нарушений избирательного законодательства специалисты не нашли.

Как рассказал «Фонтанке» 11 июня член Горизбиркома Алексей Березин, при обсуждении на рабочей группе ее участники пришли к выводу, что единственное, что нарушает сбор подписей в вестибюлях метро, — это внутренние правила комитета по транспорту.

«По закону агитировать в метро не запрещено, полномочий обращаться в комитет по транспорту у нас нет, более того, никто из кандидатов не жаловался нам на нарушение прав на равные условия при ведении избирательной кампании», – отметил Березин.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что сбор подписей за Александра Беглова у станций метро и в вестибюлях начался 4 июня.





