Следственный комитет объявил о начале проверки работы полиции по делу Голунова
Следственный комитет РФ планирует установить все обстоятельства необоснованного задержания журналиста Ивана Голунова. Об этом вечером 11 июня сообщается на сайте ведомства.
В сообщении уточняется, что материалы службы собственной безопасности МВД в отношении сотрудников полиции, которые занимались делом Голунова, были переданы в СК самим главой МВД Владимиром Колокольцевым.
«Следствие установит все обстоятельства, связанные с задержанием Ивана Голунова по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств. При наличии оснований по результатам доследственной проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение», – заявили в СК.
Справка:
Журналиста Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве. 8 июня его отправили под домашний арест за покушение на сбыт наркотика, свёртки с которым вынули из его рюкзака и позднее нашли во время обыска в квартире. Корреспондент настаивал, что запрещённое подбросили, и рассказывал об угрозах, которые поступали в его адрес из-за последнего материала — о похоронном бизнесе.
За Голунова вступилась общественность: в ход пошли петиции, акции и пикеты. 11 июня глава МВД заявил, что дело Голунова прекращено, задержавших его полицейских проверяют, а их начальство увольняют.