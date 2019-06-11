Следственный комитет объявил о начале проверки работы полиции по делу Голунова

Следственный комитет РФ планирует установить все обстоятельства необоснованного задержания журналиста Ивана Голунова. Об этом вечером 11 июня сообщается на сайте ведомства.

В сообщении уточняется, что материалы службы собственной безопасности МВД в отношении сотрудников полиции, которые занимались делом Голунова, были переданы в СК самим главой МВД Владимиром Колокольцевым.

«Следствие установит все обстоятельства, связанные с задержанием Ивана Голунова по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств. При наличии оснований по результатам доследственной проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение», – заявили в СК.





